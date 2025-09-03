SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bull Run
Ardy Luhur

Bull Run

Ardy Luhur
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
37 (78.72%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.28%)
En iyi işlem:
49.31 USD
En kötü işlem:
-20.66 USD
Brüt kâr:
358.61 USD (10 829 pips)
Brüt zarar:
-84.27 USD (2 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (160.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.91 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.29
Alış işlemleri:
23 (48.94%)
Satış işlemleri:
24 (51.06%)
Kâr faktörü:
4.26
Beklenen getiri:
5.84 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-37.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.65 USD (2)
Aylık büyüme:
27.29%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.65 USD (4.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.32% (37.65 USD)
Varlığa göre:
54.67% (392.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 274
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.31 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +160.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 12
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.14 × 44
Coinexx-Live
0.15 × 81
RoboForex-ECN-2
0.21 × 80
ICMarkets-Live07
0.23 × 90
FBS-Real-12
0.27 × 313
FBS-Real-10
0.40 × 5
ICMarkets-Live15
0.50 × 2
RoboForex-ECN
0.56 × 577
FBS-Real-4
0.64 × 172
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 174
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bull Run
Ayda 100 USD
62%
0
0
USD
833
USD
11
87%
47
78%
100%
4.25
5.84
USD
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.