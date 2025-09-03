- Büyüme
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
37 (78.72%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.28%)
En iyi işlem:
49.31 USD
En kötü işlem:
-20.66 USD
Brüt kâr:
358.61 USD (10 829 pips)
Brüt zarar:
-84.27 USD (2 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (160.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.91 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.29
Alış işlemleri:
23 (48.94%)
Satış işlemleri:
24 (51.06%)
Kâr faktörü:
4.26
Beklenen getiri:
5.84 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-37.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.65 USD (2)
Aylık büyüme:
27.29%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.65 USD (4.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.32% (37.65 USD)
Varlığa göre:
54.67% (392.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|274
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.31 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +160.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
