SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trust EA trades with grid
Konstantin Kulikov

Trust EA trades with grid

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 12%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.38 USD (1 526 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD
Vincite massime consecutive:
25 (12.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
4.45
Attività di trading:
5.10%
Massimo carico di deposito:
11.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
77.53
Long Trade:
25 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
16.51
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.15 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (0.06 USD)
Per equità:
7.00% (7.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 6
AUDCAD+ 5
EURAUD+ 4
AUDUSD+ 2
EURUSD+ 2
GBPUSD+ 2
USDCAD+ 2
GBPAUD+ 1
EURGBP+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ 3
AUDCAD+ 2
EURAUD+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
GBPUSD+ 1
USDCAD+ 1
GBPAUD+ 0
EURGBP+ 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 243
AUDCAD+ 341
EURAUD+ 407
AUDUSD+ 86
EURUSD+ 98
GBPUSD+ 91
USDCAD+ 161
GBPAUD+ 65
EURGBP+ 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trust EA: https://www.mql5.com/ru/market/product/135944
Non ci sono recensioni
2025.09.09 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 15:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 15:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 15:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trust EA trades with grid
1000USD al mese
12%
0
0
USD
112
USD
4
100%
25
100%
5%
16.50
0.50
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.