- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
45 (60.81%)
Loss Trade:
29 (39.19%)
Best Trade:
19.78 USD
Worst Trade:
-17.25 USD
Profitto lordo:
208.33 USD (171 087 pips)
Perdita lorda:
-281.12 USD (263 130 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (31.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.73 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
53.96%
Massimo carico di deposito:
8.11%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
47 (63.51%)
Short Trade:
27 (36.49%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.98 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-9.69 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-116.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.86 USD (9)
Crescita mensile:
-3.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.22 USD
Massimale:
224.95 USD (11.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.63% (224.95 USD)
Per equità:
3.08% (57.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|36
|US500
|19
|US30
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-19
|US500
|58
|US30
|-112
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-12K
|US500
|22K
|US30
|-101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.78 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +31.64 USD
Massima perdita consecutiva: -116.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
newly started live account for Version 4.0 (and future updates)
running 3% risk per strategy, and disable US500 strategy 2+3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
4
100%
74
60%
54%
0.74
-0.98
USD
USD
12%
1:500