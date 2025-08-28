- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
60 (82.19%)
Loss Trade:
13 (17.81%)
Best Trade:
215.79 USD
Worst Trade:
-264.07 USD
Profitto lordo:
2 068.01 USD (37 136 pips)
Perdita lorda:
-1 019.66 USD (30 285 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (190.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
636.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
47 (64.38%)
Short Trade:
26 (35.62%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
14.36 USD
Profitto medio:
34.47 USD
Perdita media:
-78.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-358.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.98 USD (3)
Crescita mensile:
37.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.19 USD
Massimale:
358.98 USD (26.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.29% (358.98 USD)
Per equità:
8.88% (281.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|8
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|597
|GBPUSD
|167
|EURUSD
|111
|USDJPY
|15
|USDCHF
|79
|USDCAD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|727
|USDCHF
|261
|USDCAD
|371
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +215.79 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +190.31 USD
Massima perdita consecutiva: -358.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 12
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 13
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
169 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Compound Lot... Wish your dream come true...
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
8
100%
73
82%
100%
2.02
14.36
USD
USD
26%
1:500