Tresno Lestari

D3NO_INVEST

Tresno Lestari
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
60 (82.19%)
Loss Trade:
13 (17.81%)
Best Trade:
215.79 USD
Worst Trade:
-264.07 USD
Profitto lordo:
2 068.01 USD (37 136 pips)
Perdita lorda:
-1 019.66 USD (30 285 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (190.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
636.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
47 (64.38%)
Short Trade:
26 (35.62%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
14.36 USD
Profitto medio:
34.47 USD
Perdita media:
-78.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-358.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.98 USD (3)
Crescita mensile:
37.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.19 USD
Massimale:
358.98 USD (26.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.29% (358.98 USD)
Per equità:
8.88% (281.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 19
EURUSD 8
USDJPY 2
USDCHF 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 597
GBPUSD 167
EURUSD 111
USDJPY 15
USDCHF 79
USDCAD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
GBPUSD 2.4K
EURUSD 1.4K
USDJPY 727
USDCHF 261
USDCAD 371
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +215.79 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +190.31 USD
Massima perdita consecutiva: -358.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 12
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 13
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Compound Lot... Wish your dream come true...
Non ci sono recensioni
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 11:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 11:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.