Tresno Lestari

D3NO_INVEST

Tresno Lestari
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
60 (82.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.81%)
En iyi işlem:
215.79 USD
En kötü işlem:
-264.07 USD
Brüt kâr:
2 068.01 USD (37 136 pips)
Brüt zarar:
-1 019.66 USD (30 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (190.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
636.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
47 (64.38%)
Satış işlemleri:
26 (35.62%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
14.36 USD
Ortalama kâr:
34.47 USD
Ortalama zarar:
-78.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-358.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.98 USD (3)
Aylık büyüme:
37.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.19 USD
Maksimum:
358.98 USD (26.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.29% (358.98 USD)
Varlığa göre:
8.88% (281.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 19
EURUSD 8
USDJPY 2
USDCHF 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 597
GBPUSD 167
EURUSD 111
USDJPY 15
USDCHF 79
USDCAD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7K
GBPUSD 2.4K
EURUSD 1.4K
USDJPY 727
USDCHF 261
USDCAD 371
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +215.79 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +190.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 12
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 13
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
169 daha fazla...
Compound Lot... Wish your dream come true...
İnceleme yok
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 11:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 11:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
D3NO_INVEST
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
17K
USD
8
100%
73
82%
100%
2.02
14.36
USD
26%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.