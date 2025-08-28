- Crescita
Trade:
172
Profit Trade:
136 (79.06%)
Loss Trade:
36 (20.93%)
Best Trade:
1 684.50 USD
Worst Trade:
-3 400.50 USD
Profitto lordo:
26 435.95 USD (45 459 pips)
Perdita lorda:
-18 790.39 USD (23 535 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (3 546.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 634.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
50.46%
Massimo carico di deposito:
25.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
96 (55.81%)
Short Trade:
76 (44.19%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
44.45 USD
Profitto medio:
194.38 USD
Perdita media:
-521.96 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-933.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 351.00 USD (3)
Crescita mensile:
87.17%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 369.00 USD (33.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.25% (5 208.00 USD)
Per equità:
27.88% (6 715.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPUSD
|742
|EURUSD
|2.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.4K
|GBPUSD
|6.9K
|EURUSD
|6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 684.50 USD
Worst Trade: -3 401 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 546.75 USD
Massima perdita consecutiva: -933.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
