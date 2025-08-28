- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
136 (79.06%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (20.93%)
En iyi işlem:
1 684.50 USD
En kötü işlem:
-3 400.50 USD
Brüt kâr:
26 435.95 USD (45 459 pips)
Brüt zarar:
-18 790.39 USD (23 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (3 546.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 634.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
50.46%
Maks. mevduat yükü:
25.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
96 (55.81%)
Satış işlemleri:
76 (44.19%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
44.45 USD
Ortalama kâr:
194.38 USD
Ortalama zarar:
-521.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-933.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 351.00 USD (3)
Aylık büyüme:
87.17%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 369.00 USD (33.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.25% (5 208.00 USD)
Varlığa göre:
27.88% (6 715.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPUSD
|742
|EURUSD
|2.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.4K
|GBPUSD
|6.9K
|EURUSD
|6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 684.50 USD
En kötü işlem: -3 401 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 546.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -933.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
5
98%
172
79%
50%
1.40
44.45
USD
USD
35%
1:200