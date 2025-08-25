- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
147 (84.97%)
Loss Trade:
26 (15.03%)
Best Trade:
199.50 USD
Worst Trade:
-68.82 USD
Profitto lordo:
1 959.30 USD (46 151 pips)
Perdita lorda:
-299.45 USD (10 318 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (244.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
42.78%
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
22.96
Long Trade:
145 (83.82%)
Short Trade:
28 (16.18%)
Fattore di profitto:
6.54
Profitto previsto:
9.59 USD
Profitto medio:
13.33 USD
Perdita media:
-11.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.30 USD (2)
Crescita mensile:
4.64%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
72.30 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (72.30 USD)
Per equità:
1.47% (452.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.50 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +244.89 USD
Massima perdita consecutiva: -72.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
