- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
147 (84.97%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (15.03%)
En iyi işlem:
199.50 USD
En kötü işlem:
-68.82 USD
Brüt kâr:
1 959.30 USD (46 151 pips)
Brüt zarar:
-299.45 USD (10 318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (244.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
42.78%
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
22.96
Alış işlemleri:
145 (83.82%)
Satış işlemleri:
28 (16.18%)
Kâr faktörü:
6.54
Beklenen getiri:
9.59 USD
Ortalama kâr:
13.33 USD
Ortalama zarar:
-11.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.30 USD (2)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
72.30 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (72.30 USD)
Varlığa göre:
1.47% (452.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.50 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +244.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
6%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
5
98%
173
84%
43%
6.54
9.59
USD
USD
1%
1:500