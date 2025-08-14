- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
46 (88.46%)
Loss Trade:
6 (11.54%)
Best Trade:
180.78 USD
Worst Trade:
-197.50 USD
Profitto lordo:
498.80 USD (24 744 pips)
Perdita lorda:
-338.50 USD (17 198 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (91.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
28.39%
Massimo carico di deposito:
14.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
27 (51.92%)
Short Trade:
25 (48.08%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
10.84 USD
Perdita media:
-56.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-197.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.50 USD (1)
Crescita mensile:
13.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
197.50 USD (14.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.75% (197.50 USD)
Per equità:
20.43% (233.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +180.78 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.38 USD
Massima perdita consecutiva: -197.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Auto trading on gold with averaging hedging strategy
Non ci sono recensioni
