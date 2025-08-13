SegnaliSezioni
Simon Reeves

Antipode EA Live Signal

Simon Reeves
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
8.50 USD
Worst Trade:
-7.56 USD
Profitto lordo:
32.64 USD (1 112 pips)
Perdita lorda:
-16.43 USD (462 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
26.62%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
3 (23.08%)
Short Trade:
10 (76.92%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.56 USD (1)
Crescita mensile:
3.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
7.88 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (7.70 USD)
Per equità:
9.49% (38.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 650
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.50 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.46 USD
Massima perdita consecutiva: -7.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 più
This is the live signal for the Antipode EA running with Low spread setting and Very High automatic risk. 
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.71% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.71% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of trading days is too low
2025.09.05 15:03
Share of trading days is too low
2025.09.02 10:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 05:04
Share of trading days is too low
2025.08.14 05:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 03:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 03:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 09:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
