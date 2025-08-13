SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Antipode EA Live Signal
Simon Reeves

Antipode EA Live Signal

Simon Reeves
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
11 (84.61%)
Perte trades:
2 (15.38%)
Meilleure transaction:
8.50 USD
Pire transaction:
-7.56 USD
Bénéfice brut:
32.64 USD (1 112 pips)
Perte brute:
-16.43 USD (462 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (10.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.10 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
25.60%
Charge de dépôt maximale:
3.21%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
3 (23.08%)
Courts trades:
10 (76.92%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
2.97 USD
Perte moyenne:
-8.22 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-7.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.56 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
7.88 USD (1.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.88% (7.70 USD)
Par fonds propres:
9.49% (38.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 650
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.50 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +10.46 USD
Perte consécutive maximale: -7.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is the live signal for the Antipode EA running with Low spread setting and Very High automatic risk. 
Aucun avis
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.71% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.71% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of trading days is too low
2025.09.05 15:03
Share of trading days is too low
2025.09.02 10:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 05:04
Share of trading days is too low
2025.08.14 05:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 03:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 03:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 09:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Antipode EA Live Signal
30 USD par mois
4%
0
0
USD
416
USD
6
100%
13
84%
26%
1.98
1.25
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.