Arjan Hazewinkel

Uniqbots Signal

Arjan Hazewinkel
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
58 (87.87%)
Loss Trade:
8 (12.12%)
Best Trade:
777.38 EUR
Worst Trade:
-4 300.53 EUR
Profitto lordo:
11 569.67 EUR (1 879 pips)
Perdita lorda:
-7 530.56 EUR (661 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 824.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 824.86 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
15.39%
Massimo carico di deposito:
41.16%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
18 (27.27%)
Short Trade:
48 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
61.20 EUR
Profitto medio:
199.48 EUR
Perdita media:
-941.32 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-89.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 300.53 EUR (1)
Crescita mensile:
6.47%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
763.39 EUR
Massimale:
4 595.40 EUR (15.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.20% (4 382.30 EUR)
Per equità:
14.02% (3 791.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF.r 10
GBPUSD.r 9
EURGBP.r 8
EURUSD.r 8
GBPAUD.r 6
USDCAD.r 5
NZDUSD.r 4
CADCHF.r 4
USDCHF.r 3
GBPCHF.r 3
EURSGD.r 3
EURAUD.r 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF.r 1K
GBPUSD.r 1.7K
EURGBP.r 561
EURUSD.r 2.1K
GBPAUD.r 1.3K
USDCAD.r -4.1K
NZDUSD.r 528
CADCHF.r -1
USDCHF.r 944
GBPCHF.r 320
EURSGD.r 351
EURAUD.r -97
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF.r 235
GBPUSD.r 285
EURGBP.r 120
EURUSD.r 336
GBPAUD.r 248
USDCAD.r -437
NZDUSD.r 94
CADCHF.r 40
USDCHF.r 142
GBPCHF.r 55
EURSGD.r 90
EURAUD.r 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +777.38 EUR
Worst Trade: -4 301 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 824.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -89.33 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 21:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 21:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 23:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 23:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 00:51
Share of trading days is too low
2025.08.13 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 14:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 14:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Uniqbots Signal
199USD al mese
16%
0
0
USD
29K
EUR
7
96%
66
87%
15%
1.53
61.20
EUR
15%
1:500
