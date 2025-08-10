SinyallerBölümler
Arjan Hazewinkel

Uniqbots Signal

Arjan Hazewinkel
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
58 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (12.12%)
En iyi işlem:
777.38 EUR
En kötü işlem:
-4 300.53 EUR
Brüt kâr:
11 569.67 EUR (1 879 pips)
Brüt zarar:
-7 530.56 EUR (661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 824.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 824.86 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
15.39%
Maks. mevduat yükü:
41.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
18 (27.27%)
Satış işlemleri:
48 (72.73%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
61.20 EUR
Ortalama kâr:
199.48 EUR
Ortalama zarar:
-941.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-89.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 300.53 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.47%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
763.39 EUR
Maksimum:
4 595.40 EUR (15.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.20% (4 382.30 EUR)
Varlığa göre:
14.02% (3 791.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF.r 10
GBPUSD.r 9
EURGBP.r 8
EURUSD.r 8
GBPAUD.r 6
USDCAD.r 5
NZDUSD.r 4
CADCHF.r 4
USDCHF.r 3
GBPCHF.r 3
EURSGD.r 3
EURAUD.r 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF.r 1K
GBPUSD.r 1.7K
EURGBP.r 561
EURUSD.r 2.1K
GBPAUD.r 1.3K
USDCAD.r -4.1K
NZDUSD.r 528
CADCHF.r -1
USDCHF.r 944
GBPCHF.r 320
EURSGD.r 351
EURAUD.r -97
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF.r 235
GBPUSD.r 285
EURGBP.r 120
EURUSD.r 336
GBPAUD.r 248
USDCAD.r -437
NZDUSD.r 94
CADCHF.r 40
USDCHF.r 142
GBPCHF.r 55
EURSGD.r 90
EURAUD.r 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +777.38 EUR
En kötü işlem: -4 301 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 824.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -89.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 21:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 21:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 23:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 23:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 00:51
Share of trading days is too low
2025.08.13 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 14:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 14:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
