Ramdani Saepudin Hidayatuloh

Iqbal Noer falaq Iskandar

Ramdani Saepudin Hidayatuloh
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
1 / 860 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1 426%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
146 (80.66%)
Loss Trade:
35 (19.34%)
Best Trade:
34 170.00 USD
Worst Trade:
-31 498.00 USD
Profitto lordo:
363 018.50 USD (228 205 pips)
Perdita lorda:
-127 456.00 USD (96 286 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (80 553.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80 553.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
74.90%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
85 (46.96%)
Short Trade:
96 (53.04%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
1 301.45 USD
Profitto medio:
2 486.43 USD
Perdita media:
-3 641.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59 062.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59 062.00 USD (2)
Crescita mensile:
4.48%
Previsione annuale:
54.36%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 USD
Massimale:
65 716.00 USD (24.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.48% (65 736.00 USD)
Per equità:
14.76% (25 654.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 236K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 132K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34 170.00 USD
Worst Trade: -31 498 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80 553.00 USD
Massima perdita consecutiva: -59 062.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 15:50
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.