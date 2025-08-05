SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Iqbal Noer falaq Iskandar
Ramdani Saepudin Hidayatuloh

Iqbal Noer falaq Iskandar

Ramdani Saepudin Hidayatuloh
0 avis
Fiabilité
75 semaines
1 / 860 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1 426%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
146 (80.66%)
Perte trades:
35 (19.34%)
Meilleure transaction:
34 170.00 USD
Pire transaction:
-31 498.00 USD
Bénéfice brut:
363 018.50 USD (228 205 pips)
Perte brute:
-127 456.00 USD (96 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (80 553.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80 553.00 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
73.87%
Charge de dépôt maximale:
2.29%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.58
Longs trades:
85 (46.96%)
Courts trades:
96 (53.04%)
Facteur de profit:
2.85
Rendement attendu:
1 301.45 USD
Bénéfice moyen:
2 486.43 USD
Perte moyenne:
-3 641.60 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-59 062.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-59 062.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.48%
Prévision annuelle:
54.36%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.00 USD
Maximal:
65 716.00 USD (24.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.48% (65 736.00 USD)
Par fonds propres:
14.76% (25 654.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 236K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 132K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34 170.00 USD
Pire transaction: -31 498 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80 553.00 USD
Perte consécutive maximale: -59 062.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 15:50
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Iqbal Noer falaq Iskandar
30 USD par mois
1 426%
1
860
USD
126K
USD
75
56%
181
80%
74%
2.84
1 301.45
USD
42%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.