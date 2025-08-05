- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
164 (73.87%)
Loss Trade:
58 (26.13%)
Best Trade:
20.75 USD
Worst Trade:
-11.54 USD
Profitto lordo:
492.97 USD (24 244 pips)
Perdita lorda:
-198.30 USD (20 003 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (36.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.00 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
79.24%
Massimo carico di deposito:
16.56%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
25.53
Long Trade:
29 (13.06%)
Short Trade:
193 (86.94%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.54 USD (1)
Crescita mensile:
24.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
11.54 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.67% (3.88 USD)
Per equità:
41.13% (374.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|295
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.75 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 170
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
0
0
USD
USD
994
USD
USD
8
100%
222
73%
79%
2.48
1.33
USD
USD
41%
1:500