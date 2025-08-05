- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
164 (73.87%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (26.13%)
En iyi işlem:
20.75 USD
En kötü işlem:
-11.54 USD
Brüt kâr:
492.97 USD (24 244 pips)
Brüt zarar:
-198.30 USD (20 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (36.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.00 USD (11)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
79.24%
Maks. mevduat yükü:
16.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
25.53
Alış işlemleri:
29 (13.06%)
Satış işlemleri:
193 (86.94%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.54 USD (1)
Aylık büyüme:
24.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
11.54 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.67% (3.88 USD)
Varlığa göre:
41.13% (374.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|295
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.75 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 170
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
İnceleme yok
