Nuttawud Arunsamran

PANTHERX GODMODE FANG

Nuttawud Arunsamran
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -51%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
52 (52.00%)
Loss Trade:
48 (48.00%)
Best Trade:
10.51 USD
Worst Trade:
-15.18 USD
Profitto lordo:
110.19 USD (9 513 pips)
Perdita lorda:
-222.84 USD (43 959 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
20.59%
Massimo carico di deposito:
22.70%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
48 (48.00%)
Short Trade:
52 (52.00%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-1.13 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.58 USD (3)
Crescita mensile:
-43.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.42 USD
Massimale:
119.96 USD (39.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.90% (119.96 USD)
Per equità:
39.53% (21.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 99
BTCUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -110
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -9.9K
BTCUSD -25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.51 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.26 USD
Massima perdita consecutiva: -7.82 USD

2025.09.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 05:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
