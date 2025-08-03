SinyallerBölümler
Nuttawud Arunsamran

Nuttawud Arunsamran
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
52 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (48.00%)
En iyi işlem:
10.51 USD
En kötü işlem:
-15.18 USD
Brüt kâr:
110.19 USD (9 513 pips)
Brüt zarar:
-222.84 USD (43 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.60 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
20.59%
Maks. mevduat yükü:
22.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
48 (48.00%)
Satış işlemleri:
52 (52.00%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-1.13 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.58 USD (3)
Aylık büyüme:
-43.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 USD
Maksimum:
119.96 USD (39.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.90% (119.96 USD)
Varlığa göre:
39.53% (21.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 99
BTCUSD 1
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.51 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 05:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
