- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
52 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (48.00%)
En iyi işlem:
10.51 USD
En kötü işlem:
-15.18 USD
Brüt kâr:
110.19 USD (9 513 pips)
Brüt zarar:
-222.84 USD (43 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.60 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
20.59%
Maks. mevduat yükü:
22.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
48 (48.00%)
Satış işlemleri:
52 (52.00%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-1.13 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.58 USD (3)
Aylık büyüme:
-43.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 USD
Maksimum:
119.96 USD (39.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.90% (119.96 USD)
Varlığa göre:
39.53% (21.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|99
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-ECN
|-110
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-ECN
|-9.9K
|BTCUSD
|-25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.51 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok