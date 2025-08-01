- Crescita
Trade:
804
Profit Trade:
403 (50.12%)
Loss Trade:
401 (49.88%)
Best Trade:
16.93 USD
Worst Trade:
-39.62 USD
Profitto lordo:
1 903.11 USD (17 329 490 pips)
Perdita lorda:
-2 522.67 USD (21 963 086 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (177.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.41 USD (32)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
50.72%
Massimo carico di deposito:
5.57%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
459 (57.09%)
Short Trade:
345 (42.91%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
4.72 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-127.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.59 USD (12)
Crescita mensile:
-10.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
638.83 USD
Massimale:
639.75 USD (18.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.26% (639.75 USD)
Per equità:
3.06% (91.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|804
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-620
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-4.6M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Best Trade: +16.93 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +177.41 USD
Massima perdita consecutiva: -127.08 USD
Running on "intense" trade frequency, with "30% max total DD" and enabled "aggressive SL management"
