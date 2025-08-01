SegnaliSezioni
Bitcoin Reaper Aggressive SL

Profalgo Limited
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
804
Profit Trade:
403 (50.12%)
Loss Trade:
401 (49.88%)
Best Trade:
16.93 USD
Worst Trade:
-39.62 USD
Profitto lordo:
1 903.11 USD (17 329 490 pips)
Perdita lorda:
-2 522.67 USD (21 963 086 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (177.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.41 USD (32)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
50.72%
Massimo carico di deposito:
5.57%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
459 (57.09%)
Short Trade:
345 (42.91%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
4.72 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-127.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.59 USD (12)
Crescita mensile:
-10.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
638.83 USD
Massimale:
639.75 USD (18.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.26% (639.75 USD)
Per equità:
3.06% (91.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 804
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -620
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -4.6M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.93 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +177.41 USD
Massima perdita consecutiva: -127.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running on "intense" trade frequency, with "30% max total DD" and enabled "aggressive SL management"
Non ci sono recensioni
2025.08.05 07:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 09:35
Share of trading days is too low
2025.08.01 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 06:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 06:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
