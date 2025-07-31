- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
35 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
33.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
402.23 USD (35 537 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
35 (402.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.23 USD (35)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
99.65%
Massimo carico di deposito:
101.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
11.49 USD
Profitto medio:
11.49 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
43.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
23.15% (198.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|GOLD
|9
|EURUSD
|8
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|93
|GOLD
|151
|EURUSD
|83
|USDJPY
|23
|GBPUSD
|46
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|5.3K
|GOLD
|15K
|EURUSD
|8.1K
|USDJPY
|3.2K
|GBPUSD
|3K
|AUDUSD
|178
|USDCAD
|697
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +402.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
Darwinex-Live
|0.20 × 5
|
ActivTradesCorp-Server
|0.38 × 3922
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
ICMarkets-MT5
|0.99 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.38 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|2.13 × 32
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
GBEbrokers-LIVE
|2.60 × 5
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
Just2Trade-MT5
|3.25 × 12
|
FxPro-MT5
|3.30 × 20
|
Alpari-MT5
|3.68 × 134
Estamos com objetivo de longo prazo.
Non ci sono recensioni
