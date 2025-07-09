SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Copy Fdb Invest MT5
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest MT5

Firmiano Diniz Borges
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 15%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
110 (83.33%)
Loss Trade:
22 (16.67%)
Best Trade:
28.61 USD
Worst Trade:
-37.97 USD
Profitto lordo:
528.88 USD (16 179 pips)
Perdita lorda:
-234.92 USD (4 829 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (132.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.33 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
74 (56.06%)
Short Trade:
58 (43.94%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-10.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-64.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.43 USD (6)
Crescita mensile:
3.60%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
106.35 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.42% (106.35 USD)
Per equità:
22.46% (515.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADxx 71
NZDCADxx 61
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADxx 233
NZDCADxx 64
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADxx 8.5K
NZDCADxx 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.61 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.91 USD
Massima perdita consecutiva: -64.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Risk Disclosure:

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
2025.09.16 20:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.09 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Copy Fdb Invest MT5
1000USD al mese
15%
0
0
USD
2.3K
USD
12
95%
132
83%
100%
2.25
2.23
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.