- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
110 (83.33%)
Loss Trade:
22 (16.67%)
Best Trade:
28.61 USD
Worst Trade:
-37.97 USD
Profitto lordo:
528.88 USD (16 179 pips)
Perdita lorda:
-234.92 USD (4 829 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (132.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.33 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
74 (56.06%)
Short Trade:
58 (43.94%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-10.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-64.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.43 USD (6)
Crescita mensile:
3.60%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
106.35 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.42% (106.35 USD)
Per equità:
22.46% (515.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|71
|NZDCADxx
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADxx
|233
|NZDCADxx
|64
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADxx
|8.5K
|NZDCADxx
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.61 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.91 USD
Massima perdita consecutiva: -64.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Risk Disclosure:
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
15%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
12
95%
132
83%
100%
2.25
2.23
USD
USD
22%
1:500