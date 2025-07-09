SinyallerBölümler
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest MT5

Firmiano Diniz Borges
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
110 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (16.67%)
En iyi işlem:
28.61 USD
En kötü işlem:
-37.97 USD
Brüt kâr:
528.88 USD (16 179 pips)
Brüt zarar:
-234.92 USD (4 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (132.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.33 USD (25)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
74 (56.06%)
Satış işlemleri:
58 (43.94%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-64.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.43 USD (6)
Aylık büyüme:
3.58%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
106.35 USD (4.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.42% (106.35 USD)
Varlığa göre:
22.46% (515.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADxx 71
NZDCADxx 61
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADxx 233
NZDCADxx 64
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADxx 8.5K
NZDCADxx 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.61 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +132.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Risk Disclosure:

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
İnceleme yok
2025.09.16 20:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.09 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
