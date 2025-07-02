- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
134 (76.57%)
Loss Trade:
41 (23.43%)
Best Trade:
11.92 USD
Worst Trade:
-8.14 USD
Profitto lordo:
261.90 USD (26 959 pips)
Perdita lorda:
-97.47 USD (9 454 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
3.11%
Massimo carico di deposito:
51.50%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.89
Long Trade:
164 (93.71%)
Short Trade:
11 (6.29%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.85 USD (5)
Crescita mensile:
30.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.85 USD (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (20.85 USD)
Per equità:
40.46% (88.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|164
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.92 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.24 USD
Massima perdita consecutiva: -20.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
82%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
13
100%
175
76%
3%
2.68
0.94
USD
USD
40%
1:500