Daniel Moreira Rolim De Morais

The Magic EA XAU

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 81%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
131 (77.05%)
Perte trades:
39 (22.94%)
Meilleure transaction:
11.92 USD
Pire transaction:
-8.14 USD
Bénéfice brut:
254.65 USD (26 234 pips)
Perte brute:
-93.03 USD (9 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (13.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
3.11%
Charge de dépôt maximale:
51.50%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
7.75
Longs trades:
159 (93.53%)
Courts trades:
11 (6.47%)
Facteur de profit:
2.74
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.94 USD
Perte moyenne:
-2.39 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-20.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
29.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.85 USD (8.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.40% (20.85 USD)
Par fonds propres:
40.46% (88.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 162
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.92 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.24 USD
Perte consécutive maximale: -20.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 07:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 04:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 02:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 19:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 21:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.02 20:06
Share of trading days is too low
2025.07.02 20:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 20:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.02 19:06
Share of trading days is too low
