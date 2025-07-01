SegnaliSezioni
Made Suma Wardana

FBS ES

Made Suma Wardana
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
378 (67.02%)
Loss Trade:
186 (32.98%)
Best Trade:
1 024.00 USD
Worst Trade:
-8 602.24 USD
Profitto lordo:
5 451.89 USD (60 540 pips)
Perdita lorda:
-10 760.78 USD (59 234 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (28.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 164.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
288.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
284 (50.35%)
Short Trade:
280 (49.65%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-9.41 USD
Profitto medio:
14.42 USD
Perdita media:
-57.85 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-634.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 602.24 USD (1)
Crescita mensile:
40.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 602.24 USD
Massimale:
8 602.24 USD (86.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.92% (8 392.24 USD)
Per equità:
80.10% (3 332.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 563
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.3K
archived -8.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 024.00 USD
Worst Trade: -8 602 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.78 USD
Massima perdita consecutiva: -634.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
122 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
