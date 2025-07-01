- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
378 (67.02%)
Loss Trade:
186 (32.98%)
Best Trade:
1 024.00 USD
Worst Trade:
-8 602.24 USD
Profitto lordo:
5 451.89 USD (60 540 pips)
Perdita lorda:
-10 760.78 USD (59 234 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (28.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 164.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
288.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
284 (50.35%)
Short Trade:
280 (49.65%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-9.41 USD
Profitto medio:
14.42 USD
Perdita media:
-57.85 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-634.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 602.24 USD (1)
Crescita mensile:
40.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 602.24 USD
Massimale:
8 602.24 USD (86.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.92% (8 392.24 USD)
Per equità:
80.10% (3 332.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|563
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.3K
|archived
|-8.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.3K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 024.00 USD
Worst Trade: -8 602 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.78 USD
Massima perdita consecutiva: -634.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
122 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-53%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
13
99%
564
67%
99%
0.50
-9.41
USD
USD
84%
1:500