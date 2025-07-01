- Büyüme
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
378 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (32.98%)
En iyi işlem:
1 024.00 USD
En kötü işlem:
-8 602.24 USD
Brüt kâr:
5 451.89 USD (60 540 pips)
Brüt zarar:
-10 760.78 USD (59 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (28.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 164.76 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
288.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
284 (50.35%)
Satış işlemleri:
280 (49.65%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-9.41 USD
Ortalama kâr:
14.42 USD
Ortalama zarar:
-57.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-634.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 602.24 USD (1)
Aylık büyüme:
36.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 602.24 USD
Maksimum:
8 602.24 USD (86.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.92% (8 392.24 USD)
Varlığa göre:
80.10% (3 332.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|563
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.3K
|archived
|-8.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 024.00 USD
En kötü işlem: -8 602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -634.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-53%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
13
99%
564
67%
99%
0.50
-9.41
USD
USD
84%
1:500