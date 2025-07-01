SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FBS ES
Made Suma Wardana

FBS ES

Made Suma Wardana
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
378 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (32.98%)
En iyi işlem:
1 024.00 USD
En kötü işlem:
-8 602.24 USD
Brüt kâr:
5 451.89 USD (60 540 pips)
Brüt zarar:
-10 760.78 USD (59 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (28.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 164.76 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
288.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
284 (50.35%)
Satış işlemleri:
280 (49.65%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-9.41 USD
Ortalama kâr:
14.42 USD
Ortalama zarar:
-57.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-634.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 602.24 USD (1)
Aylık büyüme:
36.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 602.24 USD
Maksimum:
8 602.24 USD (86.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.92% (8 392.24 USD)
Varlığa göre:
80.10% (3 332.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 563
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.3K
archived -8.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 024.00 USD
En kötü işlem: -8 602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -634.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
122 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FBS ES
Ayda 30 USD
-53%
0
0
USD
4.7K
USD
13
99%
564
67%
99%
0.50
-9.41
USD
84%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.