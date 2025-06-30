- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
109 (68.55%)
Loss Trade:
50 (31.45%)
Best Trade:
40.77 USD
Worst Trade:
-34.35 USD
Profitto lordo:
475.57 USD (335 318 pips)
Perdita lorda:
-333.66 USD (165 074 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (95.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.70 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
15.94%
Massimo carico di deposito:
9.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
75 (47.17%)
Short Trade:
84 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.52 USD (4)
Crescita mensile:
5.00%
Previsione annuale:
60.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.14 USD
Massimale:
85.35 USD (7.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.53% (85.26 USD)
Per equità:
3.52% (38.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-28
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|-3
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-7
|USDCHF
|18
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|5
|XAGUSD
|43
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|168K
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|574
|EURAUD
|-45
|EURUSD
|697
|GBPJPY
|-108
|GBPAUD
|-309
|USDCHF
|491
|EURJPY
|243
|NZDUSD
|-183
|NZDJPY
|-155
|AUDUSD
|165
|XAGUSD
|285
|CHFJPY
|-3
|EURNZD
|-629
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.77 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +95.70 USD
Massima perdita consecutiva: -23.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
