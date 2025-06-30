SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sure Pips23
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips23

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 82 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
109 (68.55%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (31.45%)
En iyi işlem:
40.77 USD
En kötü işlem:
-34.35 USD
Brüt kâr:
475.57 USD (335 318 pips)
Brüt zarar:
-333.66 USD (165 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (95.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.70 USD (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
9.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
75 (47.17%)
Satış işlemleri:
84 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.52 USD (4)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.14 USD
Maksimum:
85.35 USD (7.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.53% (85.26 USD)
Varlığa göre:
3.52% (38.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
BTCUSD 51
USDJPY -28
GBPUSD 15
EURAUD -3
EURUSD 19
GBPJPY -4
GBPAUD -7
USDCHF 18
EURJPY 4
NZDUSD -6
NZDJPY -4
AUDUSD 5
XAGUSD 43
CHFJPY 0
EURNZD -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
BTCUSD 168K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 574
EURAUD -45
EURUSD 697
GBPJPY -108
GBPAUD -309
USDCHF 491
EURJPY 243
NZDUSD -183
NZDJPY -155
AUDUSD 165
XAGUSD 285
CHFJPY -3
EURNZD -629
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.77 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +95.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 19
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 02:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sure Pips23
Ayda 82 USD
14%
0
0
USD
1.1K
USD
13
0%
159
68%
15%
1.42
0.89
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.