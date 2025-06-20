SegnaliSezioni
Muhammad Arief Muntaha

ATM unli

Muhammad Arief Muntaha
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FivePercentOnline-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
31 (55.35%)
Loss Trade:
25 (44.64%)
Best Trade:
238.05 USD
Worst Trade:
-203.20 USD
Profitto lordo:
2 202.62 USD (1 550 357 pips)
Perdita lorda:
-2 047.44 USD (940 835 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (285.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.55%
Massimo carico di deposito:
89.77%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
29 (51.79%)
Short Trade:
27 (48.21%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
71.05 USD
Perdita media:
-81.90 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-564.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-564.02 USD (7)
Crescita mensile:
-6.00%
Previsione annuale:
-72.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.89 USD
Massimale:
773.72 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.62% (773.72 USD)
Per equità:
1.87% (186.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 21
XAUUSD 21
EURUSD 5
AUDJPY 5
GBPUSD 3
NAS100 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 236
XAUUSD -110
EURUSD 277
AUDJPY -25
GBPUSD -171
NAS100 -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 610K
XAUUSD 3.1K
EURUSD 1.1K
AUDJPY 510
GBPUSD -201
NAS100 -5.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.05 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +285.95 USD
Massima perdita consecutiva: -564.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 3
1% risk 
2025.08.25 08:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 04:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 19:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 19:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 19:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
