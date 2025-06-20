- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
31 (55.35%)
Loss Trade:
25 (44.64%)
Best Trade:
238.05 USD
Worst Trade:
-203.20 USD
Profitto lordo:
2 202.62 USD (1 550 357 pips)
Perdita lorda:
-2 047.44 USD (940 835 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (285.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.55%
Massimo carico di deposito:
89.77%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
29 (51.79%)
Short Trade:
27 (48.21%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
71.05 USD
Perdita media:
-81.90 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-564.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-564.02 USD (7)
Crescita mensile:
-6.00%
Previsione annuale:
-72.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.89 USD
Massimale:
773.72 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.62% (773.72 USD)
Per equità:
1.87% (186.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|NAS100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|236
|XAUUSD
|-110
|EURUSD
|277
|AUDJPY
|-25
|GBPUSD
|-171
|NAS100
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|610K
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|1.1K
|AUDJPY
|510
|GBPUSD
|-201
|NAS100
|-5.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.05 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +285.95 USD
Massima perdita consecutiva: -564.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 3
1% risk
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
15
0%
56
55%
42%
1.07
2.77
USD
USD
8%
1:100