İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
31 (55.35%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (44.64%)
En iyi işlem:
238.05 USD
En kötü işlem:
-203.20 USD
Brüt kâr:
2 202.62 USD (1 550 357 pips)
Brüt zarar:
-2 047.44 USD (940 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (285.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
675.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
41.55%
Maks. mevduat yükü:
89.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
29 (51.79%)
Satış işlemleri:
27 (48.21%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
71.05 USD
Ortalama zarar:
-81.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-564.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-564.02 USD (7)
Aylık büyüme:
-5.56%
Yıllık tahmin:
-67.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.89 USD
Maksimum:
773.72 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.62% (773.72 USD)
Varlığa göre:
1.87% (186.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|NAS100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|236
|XAUUSD
|-110
|EURUSD
|277
|AUDJPY
|-25
|GBPUSD
|-171
|NAS100
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|610K
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|1.1K
|AUDJPY
|510
|GBPUSD
|-201
|NAS100
|-5.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.05 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +285.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -564.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FivePercentOnline-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
1% risk
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
15
0%
56
55%
42%
1.07
2.77
USD
USD
8%
1:100