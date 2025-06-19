- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
246 (60.89%)
Loss Trade:
158 (39.11%)
Best Trade:
520.96 USD
Worst Trade:
-203.20 USD
Profitto lordo:
7 109.21 USD (127 031 pips)
Perdita lorda:
-3 510.60 USD (117 136 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (377.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
782.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
28.30%
Massimo carico di deposito:
18.09%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
231 (57.18%)
Short Trade:
173 (42.82%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
8.91 USD
Profitto medio:
28.90 USD
Perdita media:
-22.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-710.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.74 USD (11)
Crescita mensile:
17.00%
Previsione annuale:
206.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
710.74 USD (21.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.79% (710.74 USD)
Per equità:
19.42% (1 992.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|EURUSD
|8
|USDJPY
|8
|archived
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|-48
|USDJPY
|20
|archived
|111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|EURUSD
|-41
|USDJPY
|2.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +520.96 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +377.74 USD
Massima perdita consecutiva: -710.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
Standard 500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
17
99%
404
60%
28%
2.02
8.91
USD
USD
19%
1:500