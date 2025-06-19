- Büyüme
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
246 (60.89%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (39.11%)
En iyi işlem:
520.96 USD
En kötü işlem:
-203.20 USD
Brüt kâr:
7 109.21 USD (127 031 pips)
Brüt zarar:
-3 510.60 USD (117 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (377.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
782.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
28.30%
Maks. mevduat yükü:
18.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
231 (57.18%)
Satış işlemleri:
173 (42.82%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
8.91 USD
Ortalama kâr:
28.90 USD
Ortalama zarar:
-22.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-710.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.74 USD (11)
Aylık büyüme:
17.00%
Yıllık tahmin:
206.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
710.74 USD (21.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.79% (710.74 USD)
Varlığa göre:
19.42% (1 992.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|EURUSD
|8
|USDJPY
|8
|archived
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|-48
|USDJPY
|20
|archived
|111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|EURUSD
|-41
|USDJPY
|2.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +520.96 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +377.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -710.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
