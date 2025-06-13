- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
87 (88.77%)
Loss Trade:
11 (11.22%)
Best Trade:
41.69 USD
Worst Trade:
-91.92 USD
Profitto lordo:
1 100.03 USD (95 383 pips)
Perdita lorda:
-669.59 USD (41 538 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (246.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.20 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.16%
Massimo carico di deposito:
59.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
52 (53.06%)
Short Trade:
46 (46.94%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
12.64 USD
Perdita media:
-60.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-91.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.92 USD (1)
Crescita mensile:
10.07%
Previsione annuale:
122.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
162.21 USD (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.35% (161.16 USD)
Per equità:
13.40% (43.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|430
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.69 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +246.20 USD
Massima perdita consecutiva: -91.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
