SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SPECTRE RAW
Agung Setiawan

SPECTRE RAW

Agung Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 215%
Exness-MT5Real7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
87 (88.77%)
Loss Trade:
11 (11.22%)
Best Trade:
41.69 USD
Worst Trade:
-91.92 USD
Profitto lordo:
1 100.03 USD (95 383 pips)
Perdita lorda:
-669.59 USD (41 538 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (246.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.20 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.16%
Massimo carico di deposito:
59.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
52 (53.06%)
Short Trade:
46 (46.94%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
12.64 USD
Perdita media:
-60.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-91.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.92 USD (1)
Crescita mensile:
10.07%
Previsione annuale:
122.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
162.21 USD (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.35% (161.16 USD)
Per equità:
13.40% (43.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 430
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.69 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +246.20 USD
Massima perdita consecutiva: -91.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Yo can follow at https://social-trading.exness.com/strategy/227765553/a/42ne4ei0hr?sharer=trader
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 10:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 18:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 17:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPECTRE RAW
777USD al mese
215%
0
0
USD
630
USD
18
97%
98
88%
0%
1.64
4.39
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.