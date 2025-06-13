SinyallerBölümler
Agung Setiawan

SPECTRE RAW

Agung Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 215%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
87 (88.77%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (11.22%)
En iyi işlem:
41.69 USD
En kötü işlem:
-91.92 USD
Brüt kâr:
1 100.03 USD (95 383 pips)
Brüt zarar:
-669.59 USD (41 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (246.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.20 USD (17)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.16%
Maks. mevduat yükü:
59.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
52 (53.06%)
Satış işlemleri:
46 (46.94%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
12.64 USD
Ortalama zarar:
-60.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-91.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.92 USD (1)
Aylık büyüme:
10.07%
Yıllık tahmin:
122.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
162.21 USD (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.35% (161.16 USD)
Varlığa göre:
13.40% (43.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 430
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.69 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +246.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Yo can follow at https://social-trading.exness.com/strategy/227765553/a/42ne4ei0hr?sharer=trader
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 10:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 18:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 17:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
