- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
87 (88.77%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (11.22%)
En iyi işlem:
41.69 USD
En kötü işlem:
-91.92 USD
Brüt kâr:
1 100.03 USD (95 383 pips)
Brüt zarar:
-669.59 USD (41 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (246.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.20 USD (17)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.16%
Maks. mevduat yükü:
59.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
52 (53.06%)
Satış işlemleri:
46 (46.94%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
12.64 USD
Ortalama zarar:
-60.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-91.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.92 USD (1)
Aylık büyüme:
10.07%
Yıllık tahmin:
122.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
162.21 USD (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.35% (161.16 USD)
Varlığa göre:
13.40% (43.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|430
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.69 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +246.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
215%
0
0
USD
USD
630
USD
USD
18
97%
98
88%
0%
1.64
4.39
USD
USD
21%
1:500