- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
30 (38.96%)
Loss Trade:
47 (61.04%)
Best Trade:
221.85 USD
Worst Trade:
-143.30 USD
Profitto lordo:
3 615.73 USD (121 679 pips)
Perdita lorda:
-3 168.00 USD (88 470 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (714.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
714.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
66.19%
Massimo carico di deposito:
9.89%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
48 (62.34%)
Short Trade:
29 (37.66%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
5.81 USD
Profitto medio:
120.52 USD
Perdita media:
-67.40 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-298.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-603.05 USD (6)
Crescita mensile:
16.01%
Previsione annuale:
194.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
184.80 USD
Massimale:
607.72 USD (17.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.22% (607.72 USD)
Per equità:
4.27% (134.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|448
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.85 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +714.97 USD
Massima perdita consecutiva: -298.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
