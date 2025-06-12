SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HTL 3K
Martinus Dharmaraditya

HTL 3K

Martinus Dharmaraditya
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
30 (38.96%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (61.04%)
En iyi işlem:
221.85 USD
En kötü işlem:
-143.30 USD
Brüt kâr:
3 615.73 USD (121 679 pips)
Brüt zarar:
-3 168.00 USD (88 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (714.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
714.97 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
66.19%
Maks. mevduat yükü:
9.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
48 (62.34%)
Satış işlemleri:
29 (37.66%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
5.81 USD
Ortalama kâr:
120.52 USD
Ortalama zarar:
-67.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-298.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-603.05 USD (6)
Aylık büyüme:
16.01%
Yıllık tahmin:
194.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
184.80 USD
Maksimum:
607.72 USD (17.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.22% (607.72 USD)
Varlığa göre:
4.27% (134.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 448
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +221.85 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +714.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
Deposit $3.000
Menggunakan 2 Sinyal dari Trader Family

İnceleme yok
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 11:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.12 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 07:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
