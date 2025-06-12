- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
30 (38.96%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (61.04%)
En iyi işlem:
221.85 USD
En kötü işlem:
-143.30 USD
Brüt kâr:
3 615.73 USD (121 679 pips)
Brüt zarar:
-3 168.00 USD (88 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (714.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
714.97 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
66.19%
Maks. mevduat yükü:
9.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
48 (62.34%)
Satış işlemleri:
29 (37.66%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
5.81 USD
Ortalama kâr:
120.52 USD
Ortalama zarar:
-67.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-298.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-603.05 USD (6)
Aylık büyüme:
16.01%
Yıllık tahmin:
194.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
184.80 USD
Maksimum:
607.72 USD (17.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.22% (607.72 USD)
Varlığa göre:
4.27% (134.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|448
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +221.85 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +714.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
16
0%
77
38%
66%
1.14
5.81
USD
USD
17%
1:50