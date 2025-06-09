SegnaliSezioni
Van Duong Le

Duong00101

Van Duong Le
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
372 (95.38%)
Loss Trade:
18 (4.62%)
Best Trade:
75.90 USD
Worst Trade:
-32.66 USD
Profitto lordo:
896.83 USD (76 524 pips)
Perdita lorda:
-178.90 USD (13 280 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (190.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.26 USD (127)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
60.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.73
Long Trade:
148 (37.95%)
Short Trade:
242 (62.05%)
Fattore di profitto:
5.01
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-9.94 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.38 USD (2)
Crescita mensile:
7.63%
Previsione annuale:
92.56%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.38 USD (4.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.39% (56.38 USD)
Per equità:
20.79% (252.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD# 82
GBPJPY# 78
USDJPY# 69
GOLD# 39
NZDCAD# 36
GBPUSD# 24
USDCAD# 22
EURUSD# 14
AUDNZD# 12
GBPCHF# 11
USDCHF# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD# 113
GBPJPY# 96
USDJPY# 103
GOLD# 357
NZDCAD# 50
GBPUSD# 45
USDCAD# 32
EURUSD# 13
AUDNZD# 9
GBPCHF# -94
USDCHF# -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD# 16K
GBPJPY# 14K
USDJPY# 15K
GOLD# 7.9K
NZDCAD# 6.9K
GBPUSD# 4.5K
USDCAD# 4.4K
EURUSD# 1.3K
AUDNZD# 1.5K
GBPCHF# -7.5K
USDCHF# -449
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.90 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +190.26 USD
Massima perdita consecutiva: -27.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.14 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
