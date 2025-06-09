SinyallerBölümler
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 72%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
372 (95.38%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (4.62%)
En iyi işlem:
75.90 USD
En kötü işlem:
-32.66 USD
Brüt kâr:
896.83 USD (76 524 pips)
Brüt zarar:
-178.90 USD (13 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (190.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.26 USD (127)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
60.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.73
Alış işlemleri:
148 (37.95%)
Satış işlemleri:
242 (62.05%)
Kâr faktörü:
5.01
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-9.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.38 USD (2)
Aylık büyüme:
7.27%
Yıllık tahmin:
88.17%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.38 USD (4.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.39% (56.38 USD)
Varlığa göre:
20.79% (252.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD# 82
GBPJPY# 78
USDJPY# 69
GOLD# 39
NZDCAD# 36
GBPUSD# 24
USDCAD# 22
EURUSD# 14
AUDNZD# 12
GBPCHF# 11
USDCHF# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD# 113
GBPJPY# 96
USDJPY# 103
GOLD# 357
NZDCAD# 50
GBPUSD# 45
USDCAD# 32
EURUSD# 13
AUDNZD# 9
GBPCHF# -94
USDCHF# -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD# 16K
GBPJPY# 14K
USDJPY# 15K
GOLD# 7.9K
NZDCAD# 6.9K
GBPUSD# 4.5K
USDCAD# 4.4K
EURUSD# 1.3K
AUDNZD# 1.5K
GBPCHF# -7.5K
USDCHF# -449
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.90 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +190.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.14 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 04:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Duong00101
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
1.7K
USD
17
90%
390
95%
99%
5.01
1.84
USD
21%
1:500
