Trade:
35
Profit Trade:
29 (82.85%)
Loss Trade:
6 (17.14%)
Best Trade:
5.05 USD
Worst Trade:
-8.82 USD
Profitto lordo:
59.52 USD (6 072 pips)
Perdita lorda:
-52.04 USD (5 166 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (26.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.39 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
1.89%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
20 (57.14%)
Short Trade:
15 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-8.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.19 USD (2)
Crescita mensile:
6.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.91 USD
Massimale:
32.77 USD (7.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.92% (32.77 USD)
Per equità:
2.19% (8.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|906
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.05 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.39 USD
Massima perdita consecutiva: -17.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
29 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
407
USD
USD
17
100%
35
82%
1%
1.14
0.21
USD
USD
8%
1:500