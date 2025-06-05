- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
29 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.14%)
En iyi işlem:
5.05 USD
En kötü işlem:
-8.82 USD
Brüt kâr:
59.52 USD (6 072 pips)
Brüt zarar:
-52.04 USD (5 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (26.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.39 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
1.89%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
20 (57.14%)
Satış işlemleri:
15 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.19 USD (2)
Aylık büyüme:
6.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.91 USD
Maksimum:
32.77 USD (7.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.92% (32.77 USD)
Varlığa göre:
2.19% (8.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|906
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.05 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
İnceleme yok
