- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
58 (45.66%)
Loss Trade:
69 (54.33%)
Best Trade:
198.80 USD
Worst Trade:
-475.21 USD
Profitto lordo:
2 501.56 USD (24 740 pips)
Perdita lorda:
-2 957.46 USD (31 009 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (54.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
56.94%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
62 (48.82%)
Short Trade:
65 (51.18%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-3.59 USD
Profitto medio:
43.13 USD
Perdita media:
-42.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-239.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-475.21 USD (1)
Crescita mensile:
5.32%
Previsione annuale:
64.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
814.53 USD
Massimale:
866.32 USD (17.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (866.32 USD)
Per equità:
2.06% (90.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|65
|GBPUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-1K
|GBPUSD
|540
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-11K
|GBPUSD
|4.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.80 USD
Worst Trade: -475 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.40 USD
Massima perdita consecutiva: -239.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live14
|0.39 × 18
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 86
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.47 × 321
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.98 × 201
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|4.50 × 2
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
26
100%
127
45%
57%
0.84
-3.59
USD
USD
17%
1:100