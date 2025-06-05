SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo 6 GBPUSD Algo 7 EURJPY
Soo Ye Kai

Algo 6 GBPUSD Algo 7 EURJPY

Soo Ye Kai
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
58 (45.66%)
Loss Trade:
69 (54.33%)
Best Trade:
198.80 USD
Worst Trade:
-475.21 USD
Profitto lordo:
2 501.56 USD (24 740 pips)
Perdita lorda:
-2 957.46 USD (31 009 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (54.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
56.94%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
62 (48.82%)
Short Trade:
65 (51.18%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-3.59 USD
Profitto medio:
43.13 USD
Perdita media:
-42.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-239.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-475.21 USD (1)
Crescita mensile:
5.32%
Previsione annuale:
64.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
814.53 USD
Massimale:
866.32 USD (17.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (866.32 USD)
Per equità:
2.06% (90.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 65
GBPUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -1K
GBPUSD 540
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -11K
GBPUSD 4.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.80 USD
Worst Trade: -475 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.40 USD
Massima perdita consecutiva: -239.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 101
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live14
0.39 × 18
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 86
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.47 × 321
Exness-Real20
2.00 × 8
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 9
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.98 × 201
TradersWay-Live 2
4.20 × 65
OrbexGlobal-Live
4.50 × 2
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.04 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo 6 GBPUSD Algo 7 EURJPY
30USD al mese
-9%
0
0
USD
4.6K
USD
26
100%
127
45%
57%
0.84
-3.59
USD
17%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.