İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
58 (45.66%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (54.33%)
En iyi işlem:
198.80 USD
En kötü işlem:
-475.21 USD
Brüt kâr:
2 501.56 USD (24 740 pips)
Brüt zarar:
-2 957.46 USD (31 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (54.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.57 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
56.94%
Maks. mevduat yükü:
11.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
62 (48.82%)
Satış işlemleri:
65 (51.18%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-3.59 USD
Ortalama kâr:
43.13 USD
Ortalama zarar:
-42.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-239.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-475.21 USD (1)
Aylık büyüme:
5.32%
Yıllık tahmin:
64.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
814.53 USD
Maksimum:
866.32 USD (17.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (866.32 USD)
Varlığa göre:
2.06% (90.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|65
|GBPUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-1K
|GBPUSD
|540
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-11K
|GBPUSD
|4.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.80 USD
En kötü işlem: -475 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live14
|0.39 × 18
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 86
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.47 × 321
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.98 × 201
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|4.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
26
100%
127
45%
57%
0.84
-3.59
USD
USD
17%
1:100