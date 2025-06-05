SinyallerBölümler
Soo Ye Kai

Algo 6 GBPUSD Algo 7 EURJPY

Soo Ye Kai
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
58 (45.66%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (54.33%)
En iyi işlem:
198.80 USD
En kötü işlem:
-475.21 USD
Brüt kâr:
2 501.56 USD (24 740 pips)
Brüt zarar:
-2 957.46 USD (31 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (54.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.57 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
56.94%
Maks. mevduat yükü:
11.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
62 (48.82%)
Satış işlemleri:
65 (51.18%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-3.59 USD
Ortalama kâr:
43.13 USD
Ortalama zarar:
-42.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-239.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-475.21 USD (1)
Aylık büyüme:
5.32%
Yıllık tahmin:
64.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
814.53 USD
Maksimum:
866.32 USD (17.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (866.32 USD)
Varlığa göre:
2.06% (90.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 65
GBPUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -1K
GBPUSD 540
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -11K
GBPUSD 4.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.80 USD
En kötü işlem: -475 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 101
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live14
0.39 × 18
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 86
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.47 × 321
Exness-Real20
2.00 × 8
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 9
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.98 × 201
TradersWay-Live 2
4.20 × 65
OrbexGlobal-Live
4.50 × 2
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
