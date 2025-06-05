- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
46 (67.64%)
Loss Trade:
22 (32.35%)
Best Trade:
9.52 USD
Worst Trade:
-9.90 USD
Profitto lordo:
118.32 USD (18 534 pips)
Perdita lorda:
-87.02 USD (10 239 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.87 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
52.27%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
17 (25.00%)
Short Trade:
51 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.51 USD (6)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
12.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.01 USD
Massimale:
26.51 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.24% (27.25 USD)
Per equità:
16.24% (86.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|27
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|44
|EURAUD
|28
|AUDNZD
|-16
|EURGBP
|-24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|8K
|EURAUD
|4.6K
|AUDNZD
|-2.6K
|EURGBP
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.52 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.01 USD
Massima perdita consecutiva: -26.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 20
|
Exness-MT5Real
|7.86 × 36
|
OctaFX-Real2
|8.00 × 1
Finnix Multi Pairs
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
6%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
11
100%
68
67%
52%
1.35
0.46
USD
USD
16%
1:500