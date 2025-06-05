SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Finnix Multiple Pair
Jear Tiasysombath

Finnix Multiple Pair

Jear Tiasysombath
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
46 (67.64%)
Loss Trade:
22 (32.35%)
Best Trade:
9.52 USD
Worst Trade:
-9.90 USD
Profitto lordo:
118.32 USD (18 534 pips)
Perdita lorda:
-87.02 USD (10 239 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.87 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
52.27%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
17 (25.00%)
Short Trade:
51 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.51 USD (6)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
12.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.01 USD
Massimale:
26.51 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.24% (27.25 USD)
Per equità:
16.24% (86.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 27
EURAUD 18
AUDNZD 13
EURGBP 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 44
EURAUD 28
AUDNZD -16
EURGBP -24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 8K
EURAUD 4.6K
AUDNZD -2.6K
EURGBP -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.52 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.01 USD
Massima perdita consecutiva: -26.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.80 × 20
Exness-MT5Real
7.86 × 36
OctaFX-Real2
8.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Finnix Multi Pairs
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
Share of trading days is too low
2025.06.16 15:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Share of trading days is too low
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Finnix Multiple Pair
35USD al mese
6%
0
0
USD
531
USD
11
100%
68
67%
52%
1.35
0.46
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.