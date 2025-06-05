SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Finnix Multiple Pair
Jear Tiasysombath

Finnix Multiple Pair

Jear Tiasysombath
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-MT5Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
46 (67.64%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (32.35%)
En iyi işlem:
9.52 USD
En kötü işlem:
-9.90 USD
Brüt kâr:
118.32 USD (18 534 pips)
Brüt zarar:
-87.02 USD (10 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (19.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.87 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
52.27%
Maks. mevduat yükü:
5.47%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
17 (25.00%)
Satış işlemleri:
51 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.51 USD (6)
Aylık büyüme:
1.04%
Yıllık tahmin:
12.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.01 USD
Maksimum:
26.51 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.24% (27.25 USD)
Varlığa göre:
16.24% (86.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 27
EURAUD 18
AUDNZD 13
EURGBP 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 44
EURAUD 28
AUDNZD -16
EURGBP -24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 8K
EURAUD 4.6K
AUDNZD -2.6K
EURGBP -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.52 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.80 × 20
Exness-MT5Real
7.86 × 36
OctaFX-Real2
8.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Finnix Multi Pairs
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
Share of trading days is too low
2025.06.16 15:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Share of trading days is too low
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Finnix Multiple Pair
Ayda 35 USD
6%
0
0
USD
531
USD
11
100%
68
67%
52%
1.35
0.46
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.