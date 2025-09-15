- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
35 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
182.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2 268.98 USD (36 955 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
35 (2 268.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 268.98 USD (35)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
77.48%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (25.71%)
Short Trade:
26 (74.29%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
64.83 USD
Profitto medio:
64.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.78% (705.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +182.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 268.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 9
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 17
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 12
|
DIS-Real-01
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 15
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 8
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 8
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 122
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 41
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 24
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 32
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 14
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 22
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 5
|
NordFX-Real4
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 38
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
Thanks, but I am discontinuing due to the infrequency of trading