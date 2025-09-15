SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Miro
Pavel Porokhovoy

Miro

Pavel Porokhovoy
1 recensione
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 227%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
35 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
182.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2 268.98 USD (36 955 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
35 (2 268.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 268.98 USD (35)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
77.48%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (25.71%)
Short Trade:
26 (74.29%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
64.83 USD
Profitto medio:
64.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.78% (705.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +182.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 268.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 9
XMTrading-Real 47
0.00 × 17
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 12
DIS-Real-01
0.00 × 8
OctaFX-Real4
0.00 × 15
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 8
GrandCapital-Server
0.00 × 8
Swissquote-Live6
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 122
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 41
ICMarkets-Live23
0.00 × 24
FPMarkets-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 46
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 32
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 14
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 22
FXCM-USDReal02
0.00 × 5
NordFX-Real4
0.00 × 8
TradersWay-Live 2
0.00 × 38
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 10
533 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Valutazione media:
Jesse Frank Cornelson
634
Jesse Frank Cornelson 2025.09.15 14:40   

Thanks, but I am discontinuing due to the infrequency of trading

2025.09.30 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.22% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:16
Share of trading days is too low
2025.06.05 06:16
Share of trading days is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.25% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Miro
35USD al mese
227%
0
0
USD
3.3K
USD
33
0%
35
100%
77%
n/a
64.83
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.