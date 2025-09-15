- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
35 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
182.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2 268.98 USD (36 955 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
35 (2 268.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 268.98 USD (35)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
77.48%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (25.71%)
Satış işlemleri:
26 (74.29%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
64.83 USD
Ortalama kâr:
64.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
21.78% (705.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +182.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2 268.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 9
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 17
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 12
|
DIS-Real-01
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 15
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 8
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 8
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 122
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 41
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 24
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 32
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 14
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 22
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 5
|
NordFX-Real4
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 38
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
227%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
33
0%
35
100%
77%
n/a
64.83
USD
USD
22%
1:500
Thanks, but I am discontinuing due to the infrequency of trading