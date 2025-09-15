SinyallerBölümler
Pavel Porokhovoy

Miro

Pavel Porokhovoy
1 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 227%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
35 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
182.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2 268.98 USD (36 955 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
35 (2 268.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 268.98 USD (35)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
77.48%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (25.71%)
Satış işlemleri:
26 (74.29%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
64.83 USD
Ortalama kâr:
64.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
21.78% (705.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +182.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2 268.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 9
XMTrading-Real 47
0.00 × 17
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 12
DIS-Real-01
0.00 × 8
OctaFX-Real4
0.00 × 15
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 8
GrandCapital-Server
0.00 × 8
Swissquote-Live6
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 122
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 41
ICMarkets-Live23
0.00 × 24
FPMarkets-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 46
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 32
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 14
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 22
FXCM-USDReal02
0.00 × 5
NordFX-Real4
0.00 × 8
TradersWay-Live 2
0.00 × 38
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 10
Ortalama derecelendirme:
Jesse Frank Cornelson
634
Jesse Frank Cornelson 2025.09.15 14:40   

Thanks, but I am discontinuing due to the infrequency of trading

2025.09.30 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.22% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:16
Share of trading days is too low
2025.06.05 06:16
Share of trading days is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.25% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Miro
Ayda 35 USD
227%
0
0
USD
3.3K
USD
33
0%
35
100%
77%
n/a
64.83
USD
22%
1:500
