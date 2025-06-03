SegnaliSezioni
Jaka Mulyadi

Bosscalm99

Jaka Mulyadi
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
26 (39.39%)
Loss Trade:
40 (60.61%)
Best Trade:
47.52 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
547.05 USD (54 564 pips)
Perdita lorda:
-351.82 USD (34 166 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (17.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
38.48%
Massimo carico di deposito:
13.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
36 (54.55%)
Short Trade:
30 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
21.04 USD
Perdita media:
-8.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-84.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.63 USD (5)
Crescita mensile:
28.62%
Previsione annuale:
347.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.63 USD (20.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.18% (62.18 USD)
Per equità:
6.95% (2.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 30
GBPUSD 24
GBPJPY 6
AUDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 168
GBPUSD 26
GBPJPY -2
AUDUSD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 2.8K
GBPJPY -94
AUDUSD 197
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.52 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.67 USD
Massima perdita consecutiva: -84.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
285 più
The real acount 
Prophabilitas-60-70%
Risk-reward 1:2
Win rate 80%
Non ci sono recensioni
2025.08.12 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 23:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
