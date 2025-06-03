- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
26 (39.39%)
Loss Trade:
40 (60.61%)
Best Trade:
47.52 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
547.05 USD (54 564 pips)
Perdita lorda:
-351.82 USD (34 166 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (17.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
38.48%
Massimo carico di deposito:
13.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
36 (54.55%)
Short Trade:
30 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
21.04 USD
Perdita media:
-8.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-84.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.63 USD (5)
Crescita mensile:
28.62%
Previsione annuale:
347.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.63 USD (20.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.18% (62.18 USD)
Per equità:
6.95% (2.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|GBPUSD
|24
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|168
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|-2
|AUDUSD
|4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|2.8K
|GBPJPY
|-94
|AUDUSD
|197
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.52 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.67 USD
Massima perdita consecutiva: -84.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
QTrade-Server
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 2
The real acount
Prophabilitas-60-70%
Risk-reward 1:2
Win rate 80%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
112%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
22
0%
66
39%
38%
1.55
2.96
USD
USD
29%
1:200