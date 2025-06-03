- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
26 (39.39%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (60.61%)
En iyi işlem:
47.52 USD
En kötü işlem:
-20.68 USD
Brüt kâr:
547.05 USD (54 564 pips)
Brüt zarar:
-351.82 USD (34 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (17.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
38.48%
Maks. mevduat yükü:
13.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
36 (54.55%)
Satış işlemleri:
30 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
21.04 USD
Ortalama zarar:
-8.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-84.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.63 USD (5)
Aylık büyüme:
28.62%
Yıllık tahmin:
347.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.63 USD (20.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.18% (62.18 USD)
Varlığa göre:
6.95% (2.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|GBPUSD
|24
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|168
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|-2
|AUDUSD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|2.8K
|GBPJPY
|-94
|AUDUSD
|197
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.52 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
The real acount
Prophabilitas-60-70%
Risk-reward 1:2
Win rate 80%
İnceleme yok
